PRF apreende 22 toneladas de madeira ilegal em Rio Preto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta terça-feira, 14, uma carga de 41,5 metros cúbicos de madeira, o equivalente a aproximadamente 22 toneladas de madeira serrada, durante fiscalização realizada no trecho de Rio Preto.

A fiscalização ocorreu na BR-153, quando uma carreta foi abordada pela equipe da PRF para análise da documentação fiscal e ambiental da carga, não sendo constatadas irregularidades iniciais.

No entanto, ao realizar a inspeção da madeira por meio de identificação macroscópica e aplicação de reagente químico, foram constatadas divergências entre as espécies transportadas e aquelas declaradas na documentação, incluindo a presença de espécie com corte proibido no Brasil.

Diante dos fatos, a carga foi apreendida e posteriormente destinada a doação. O condutor foi ouvido e liberado, enquanto o responsável pela carga foi autuado por crime ambiental.