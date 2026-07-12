Preso por furtar celulares em rodeio de Rio Preto, colombiano é solto em audiência

Em audiência de custódia realizada neste sábado, 11, a Justiça de Rio Preto concedeu liberdade provisória a um colombiano de 32 anos preso em flagrante após furtar pelo menos quatro aparelhos celulares durante o rodeio no Recinto de Exposições de Rio Preto.

Segundo informações da Guarda Municipal, uma equipe de patrulhamento preventivo foi informada pelo investigador da Polícia Civil "Rogerinho" sobre a detenção de um homem, pela equipe de segurança privada do evento, que estaria em posse de diversos celulares.

"Durante a ocorrência, ele confessou que havia vindo de São Paulo para cometer furtos no evento com o auxílio de dois comparsas, um homem e uma mulher, que não foram localizados", informou a corporação.

Duas vítimas, uma jovem de 19 anos e um rapaz de 24, reconheceram seus aparelhos, que foram restituídos. Um garçom confirmou ter visto o momento em que um dos celulares foi furtado no camarote e entregue ao suspeito. Outros dois aparelhos permaneceram apreendidos para identificação de seus proprietários.

Ainda de acordo com a GCM, o colombiano utilizava um cinto adaptado para ocultar diversos aparelhos - acessório empregado por criminosos especializados nesse tipo de delito.

Durante audiência de custódia, o Ministério Público pleiteou a prisão preventiva do homem, no entanto, o juiz plantonista acompanhou o entendimento da Defensoria Pública de que o autuado é primário e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça.

A liberdade provisória foi concedida com a condição de que o homem compareça a cada dois meses no Fórum para informar e justificar suas atividades. Ele também está proibido de frequentar bares, shows e eventos públicos e deve se recolher a noite.