Prefeitura reforça número de ônibus antes do jogo do Brasil na Copa do Mundo

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) definiu uma operação especial para o transporte coletivo urbano durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026.

A principal medida será o reforço das linhas com partidas do Terminal Urbano Central a partir de uma hora e meia antes do início de cada partida do Brasil. A quantidade de viagens adicionais será ajustada de acordo com a demanda registrada no local, segundo a Prefeitura.

A operação especial foi planejada para atender a mudanças temporárias nos horários de funcionamento do comércio e de outros serviços da cidade durante os dias de jogos.

Nos dias em que a Seleção entra em campo, como nesta quarta-feira, 24, a circulação de ônibus segue a tabela prevista até o período próximo da partida. Entre uma hora e meia antes do início do jogo (17h30) e o apito inicial (19h), as empresas concessionárias vão ampliar a oferta de veículos nas linhas que partem do Terminal Urbano Central para facilitar o deslocamento dos usuários.

Durante a realização das partidas, a operação poderá ser reduzida em até 50%, considerando a queda no fluxo de passageiros observada nesses períodos. Após 30 minutos do encerramento dos jogos, o sistema volta a operar normalmente, seguindo a programação habitual de cada dia da semana.

A secretaria também determinou que as empresas concessionárias disponibilizem informativos no Terminal Urbano Central antes de cada jogo do Brasil, orientando a população sobre o funcionamento do sistema.

Caso a demanda seja superior à prevista, as empresas deverão disponibilizar veículos extras para garantir o atendimento aos usuários.