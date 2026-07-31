Educação lança plataforma com 137 jogos educativos para alunos da rede pública de Rio Preto

A Prefeitura de Rio Preto lançou nesta sexta-feira, 31, a plataforma CapiGames, um sistema de jogos educativos desenvolvido por servidores da Secretaria Municipal de Educação para uso nas escolas da rede municipal. A ferramenta será utilizada inicialmente por alunos do ensino fundamental e da educação especial.

De acordo com o gerente de educação digital da Secretaria de Educação, Jean Batista de Oliveira, a plataforma reúne, neste primeiro momento, 137 jogos pedagógicos voltados às disciplinas de português, matemática, ciências e atualidades. “Apoio em sala de aula”, afirmou.

O projeto começou a ser desenvolvido em setembro de 2025 e não tem prazo para conclusão. “Vai continuar crescendo”, disse.

O acesso à plataforma será feito por meio de um aplicativo instalado nos computadores dos laboratórios de informática das escolas. O sistema funcionará offline, sem necessidade de conexão com a internet.

Segundo a secretária municipal de Educação, Rosicler Quartieri, a iniciativa representa um avanço importante para a rede municipal. “Aprender brincando”, resumiu. A implantação da plataforma começa já na próxima semana nas escolas de ensino fundamental. “Na primeira fase, vai do 1º ao 5º ano”, afirmou a secretária.

Uniformes

Durante o evento, a secretária também comentou sobre a distribuição de uniformes escolares. Segundo ela, a Prefeitura identificou que algumas unidades ainda mantinham peças sem entrega aos alunos.

A situação motivou a abertura de procedimento administrativo. Para o próximo ano, a Secretaria informou que o processo de aquisição já está em fase de organização. “Pedidos a partir de agosto”, afirmou.