Prefeitura inicia operação com 49 vagas para acolhimento no frio em Rio Preto

Com a oferta inicial de 49 vagas para acolhimento, a Prefeitura inicia neste domingo, 10, a operação emergencial “Noite Sem Frio 2026”, voltada à proteção de pessoas em situação de rua diante da previsão de queda nas temperaturas. É prevista a chegada de uma frente fria na região, com temperatura mínima de 12 graus e máxima de 24 graus.

Do total de vagas, 30 estão disponíveis na Pousada da Esperança e Casa de Cirineu. Outras sete vagas foram destinadas à Casa do Caminho, voltadas especialmente para mulheres e crianças, e mais 12 vagas estão disponíveis na Instituição Madre Teresa.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e contará com apoio das equipes de abordagem social, Defesa Civil e da rede de acolhimento, que atuarão de forma integrada durante as noites frias.

As equipes farão abordagens em diferentes regiões da cidade, no período da noite, com oferta de acolhimento, alimentação e encaminhamento imediato para os locais com vagas disponíveis.

Segundo a Secretaria, a capacidade poderá ser ampliada caso a demanda aumente, com a abertura de novos espaços para garantir atendimento à população em situação de vulnerabilidade.

Outro diferencial da operação é o acolhimento de animais de estimação. Em parceria com a Secretaria de Bem-Estar Animal, os pets também serão atendidos, permitindo que os tutores aceitem o acolhimento sem se separar dos animais.

A operação segue enquanto persistirem as baixas temperaturas.