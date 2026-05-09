Prefeitura inicia operação com 49 vagas para acolhimento no frio em Rio Preto
As equipes farão abordagens em diferentes regiões da cidade, no período da noite, com oferta de acolhimento, alimentação e encaminhamento imediato para os locais com vagas disponíveis
Com a oferta inicial de 49 vagas para acolhimento, a Prefeitura inicia neste domingo, 10, a operação emergencial “Noite Sem Frio 2026”, voltada à proteção de pessoas em situação de rua diante da previsão de queda nas temperaturas. É prevista a chegada de uma frente fria na região, com temperatura mínima de 12 graus e máxima de 24 graus.
Do total de vagas, 30 estão disponíveis na Pousada da Esperança e Casa de Cirineu. Outras sete vagas foram destinadas à Casa do Caminho, voltadas especialmente para mulheres e crianças, e mais 12 vagas estão disponíveis na Instituição Madre Teresa.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e contará com apoio das equipes de abordagem social, Defesa Civil e da rede de acolhimento, que atuarão de forma integrada durante as noites frias.
As equipes farão abordagens em diferentes regiões da cidade, no período da noite, com oferta de acolhimento, alimentação e encaminhamento imediato para os locais com vagas disponíveis.
Segundo a Secretaria, a capacidade poderá ser ampliada caso a demanda aumente, com a abertura de novos espaços para garantir atendimento à população em situação de vulnerabilidade.
Outro diferencial da operação é o acolhimento de animais de estimação. Em parceria com a Secretaria de Bem-Estar Animal, os pets também serão atendidos, permitindo que os tutores aceitem o acolhimento sem se separar dos animais.
A operação segue enquanto persistirem as baixas temperaturas.