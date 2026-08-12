Prefeitura decreta luto oficial pela morte de Norberto Buzzini

A Prefeitura de Rio Preto vai decretar luto oficial de três dias em decorrência da morte de Norberto Buzzini, diretor-presidente do Diário da Região. O anúncio foi feito no início da tarde desta quarta-feira, 12.

Confira a nota da Prefeitura:

A Prefeitura de São José do Rio Preto manifesta profundo pesar pelo falecimento de Norberto Buzzini, diretor-presidente do jornal Diário da Região, ocorrido nesta quarta-feira, 12 de agosto, aos 95 anos.

Jornalista, empresário, advogado e ex-vereador, Norberto Buzzini teve sua trajetória profundamente ligada à história de São José do Rio Preto. Por mais de seis décadas à frente do Diário da Região, contribuiu de forma marcante para o desenvolvimento da imprensa regional, acompanhando e registrando importantes transformações do município.

Sua atuação também alcançou a vida pública, o esporte e diferentes instituições da cidade, deixando um legado de participação e compromisso com Rio Preto.

Em reconhecimento à sua história e aos relevantes serviços prestados ao município, o prefeito Coronel Fábio Candido decretará luto oficial de três dias em São José do Rio Preto.

A Prefeitura se solidariza com familiares, amigos, colaboradores do Diário da Região e todos que conviveram com Norberto Buzzini, expressando suas mais sinceras condolências neste momento de despedida.