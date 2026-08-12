LUTO

Prefeitura decreta luto oficial pela morte de Norberto Buzzini

Prefeito Coronel Fábio Candido decretará luto oficial de três dias em São José do Rio Preto

por Redação
Publicado em 12/08/2026 às 14:20Atualizado em 12/08/2026 às 14:20
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Norberto Buzzini morreu aos 95 anos (Johnny Torres/Arquivo)
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Norberto Buzzini morreu aos 95 anos (Johnny Torres/Arquivo)
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A Prefeitura de Rio Preto vai decretar luto oficial de três dias em decorrência da morte de Norberto Buzzini, diretor-presidente do Diário da Região. O anúncio foi feito no início da tarde desta quarta-feira, 12.

Confira a nota da Prefeitura:

A Prefeitura de São José do Rio Preto manifesta profundo pesar pelo falecimento de Norberto Buzzini, diretor-presidente do jornal Diário da Região, ocorrido nesta quarta-feira, 12 de agosto, aos 95 anos.

Jornalista, empresário, advogado e ex-vereador, Norberto Buzzini teve sua trajetória profundamente ligada à história de São José do Rio Preto. Por mais de seis décadas à frente do Diário da Região, contribuiu de forma marcante para o desenvolvimento da imprensa regional, acompanhando e registrando importantes transformações do município.

Sua atuação também alcançou a vida pública, o esporte e diferentes instituições da cidade, deixando um legado de participação e compromisso com Rio Preto.

Em reconhecimento à sua história e aos relevantes serviços prestados ao município, o prefeito Coronel Fábio Candido decretará luto oficial de três dias em São José do Rio Preto.

A Prefeitura se solidariza com familiares, amigos, colaboradores do Diário da Região e todos que conviveram com Norberto Buzzini, expressando suas mais sinceras condolências neste momento de despedida.