Prefeitura de Potirendaba abre concurso para 54 cargos e salários de até R$ 12 mil

A Prefeitura de Potirendaba anunciou nesta quinta-feira, 11, a abertura do Concurso Público nº 001/2026, destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para 54 cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. O certame será organizado pelo Instituto Consulplan e oferece oportunidades nos setores de Educação, Saúde, Assistência Social, Administração, Obras e Serviços Urbanos.



Entre as oportunidades, estão inspetor de alunos, motorista, agente administrativo, assistente social, professor e médico. Os salários variam de R$ 1,9 mil até R$ 12 mil.

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O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos, além de etapas complementares como provas práticas, avaliação de títulos e prova discursiva para funções específicas. As provas serão realizadas em Potirendaba com data prevista para 13 de setembro.

As inscrições poderão ser efetivadas a partir do dia 23 de junho, por meio deste link.

Valores das taxas de inscrição

R$ 120,00 para os cargos de nível superior

R$ 93,75 para os cargos de nível médio e técnico

R$ 72,50 para os cargos de nível fundamental

Será permitido ao candidato inscrever-se para até dois cargos no concurso.

A isenção da taxa de inscrição deverá ser solicitada somente no período compreendido entre as 16h de 23 de junho de 2026 até as 16h de 25 de junho de 2026.