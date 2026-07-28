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OBRAS

Prefeitura abre licitação de R$ 29 milhões para revitalização da avenida Murchid Homsi

Entre os objetivos da obra estão ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva e reduzir os pontos de alagamento

por Redação
Publicado em 28/07/2026 às 10:51Atualizado em 28/07/2026 às 10:51
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Vista aérea do córrego Aterradinho na avenida Murchid de Homsi, em Rio Preto (Guilherme Baffi/ Arquivo)
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Vista aérea do córrego Aterradinho na avenida Murchid de Homsi, em Rio Preto (Guilherme Baffi/ Arquivo)
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A Prefeitura de Rio Preto abriu licitação no valor de R$ 29 milhões para obras de revitalização da avenida Murchid Homsi, uma das regiões que historicamente sofre com alagamentos em períodos de chuva intensa. A publicação foi feita nesta terça-feira, 28, no diário oficial do município.

A intervenção terá investimento de R$ 22 milhões de repasse do governo do Estado e R$ 7 milhões de contrapartida do município.

O projeto prevê obras de drenagem, urbanização e criação de um parque linear ao longo da avenida Murchid Homsi e em 25 vias próximas. "O objetivo é ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva, reduzir os pontos de alagamento, melhorar a segurança viária e preparar a região para uma nova realidade urbana, com mais mobilidade, iluminação, arborização e espaços de convivência", afirma a Prefeitura.

Entre os serviços previstos estão a reforma e substituição de quase 1.800 metros de canais e galerias, a substituição de oito travessias sobre o córrego Aterradinho, a implantação de aproximadamente três quilômetros de tubulações de águas pluviais, a execução de 425 novas bocas de lobo e a substituição de 3.611 metros de guias e sarjetas.

A obra também inclui quatro quilômetros de ciclovia e pista de caminhada, modernização da iluminação pública, instalação de equipamentos urbanos, paisagismo e arborização.

“Essa é uma obra para enfrentar um problema antigo da cidade, de mais de 30 anos. A Murchid Homsi sofre há anos com alagamentos, transtornos no trânsito e prejuízos para moradores e comerciantes. Agora estamos avançando para contratar uma intervenção grande, com drenagem pesada, mobilidade e urbanização”, afirmou o prefeito Coronel Fábio Candido.

Licitação

O recebimento das propostas das empresas interessadas em participar da licitação vai até o dia 3 de setembro. Após a conclusão do processo licitatório, a empresa vencedora será contratada para executar os serviços. O prazo estimado da obra é de 18 meses a partir do início da execução.

Ficha técnica

Revitalização da Avenida Murchid Homsi

  • Investimento total: R$ 29 milhões

  • Vias beneficiadas: 25

  • Canais e galerias reformados/substituídos: 1.800 metros

  • Travessias sobre o córrego Aterradinho: 8

  • Tubulações de águas pluviais: 3 quilômetros

  • Novas bocas de lobo: 425

  • Guias e sarjetas substituídas: 3.611 metros

  • Ciclovia e pista de caminhada: 4 quilômetros

  • Iluminação pública: nova instalação em toda a extensão da avenida

  • Equipamentos urbanos: bancos, lixeiras e mobiliário de convivência

  • Paisagismo e arborização: implantação de áreas verdes e árvores nativas