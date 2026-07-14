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ESTELIONATO

Porteiro perde R$ 12 mil ao ter conta bancária invadida por golpista

Vítima tentou entrar em aplicativo para rastrear entrega de uma geladeira, mas teve os dados acessados por estelionatário

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 14/07/2026 às 11:11Atualizado em 14/07/2026 às 11:11
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Fachada da Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira/Arquivo)
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Fachada da Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira/Arquivo)
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Um porteiro de 59 anos, de Neves Paulista, perdeu cerca de R$ 12 mil após cair em um golpe e ter a conta bancária acessada por golpistas. O caso foi registrado como estelionato nesta segunda, 13, e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia comprado uma geladeira pela internet e foi informada inicialmente sobre a data de entrega. Dias antes do prazo, recebeu uma mensagem com uma suposta nota fiscal e a informação de que o produto chegaria antecipadamente.

Na sequência, foi orientada por um homem, que se apresentou como responsável pela entrega, a acessar um aplicativo para rastreamento. Durante o procedimento, o golpista induziu o porteiro a liberar funções do celular, o que possibilitou o acesso indevido a dados bancários.

Segundo o registro policial, foram realizadas transferências da conta da vítima para terceiros, totalizando aproximadamente R$ 12 mil.

Ainda conforme o boletim, houve tentativa de realizar uma compra de maior valor utilizando cartão de crédito vinculado à família, mas a operação foi bloqueada pela instituição financeira por suspeita de fraude.

O caso foi encaminhado para investigação, e a polícia deve solicitar dados bancários para identificar os responsáveis.