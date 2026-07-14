Porteiro perde R$ 12 mil ao ter conta bancária invadida por golpista

Um porteiro de 59 anos, de Neves Paulista, perdeu cerca de R$ 12 mil após cair em um golpe e ter a conta bancária acessada por golpistas. O caso foi registrado como estelionato nesta segunda, 13, e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia comprado uma geladeira pela internet e foi informada inicialmente sobre a data de entrega. Dias antes do prazo, recebeu uma mensagem com uma suposta nota fiscal e a informação de que o produto chegaria antecipadamente.

Na sequência, foi orientada por um homem, que se apresentou como responsável pela entrega, a acessar um aplicativo para rastreamento. Durante o procedimento, o golpista induziu o porteiro a liberar funções do celular, o que possibilitou o acesso indevido a dados bancários.

Segundo o registro policial, foram realizadas transferências da conta da vítima para terceiros, totalizando aproximadamente R$ 12 mil.

Ainda conforme o boletim, houve tentativa de realizar uma compra de maior valor utilizando cartão de crédito vinculado à família, mas a operação foi bloqueada pela instituição financeira por suspeita de fraude.

O caso foi encaminhado para investigação, e a polícia deve solicitar dados bancários para identificar os responsáveis.