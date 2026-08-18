Policial militar e bombeiro ficam feridos durante combate a incêndio em Votuporanga

Um policial militar e um bombeiro ficaram feridos durante o atendimento de um incêndio em um casa no bairro Patrimônio Novo, em Votuporanga, na noite desta segunda-feira, 17. Ambos foram internados e o PM precisou passar por cirurgia. As causas do incêndio serão apuradas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 21h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de um incêndio em uma residência.

Um oficial da Polícia Militar, que estava de folga e reside nas proximidades do local, ao tomar conhecimento do incêndio, deslocou-se até a residência e prestou apoio durante o atendimento da ocorrência.

Durante os trabalhos, ocorreu o desabamento parcial da laje na entrada da edificação, atingindo o policial militar que prestava apoio e um bombeiro que atuava na ocorrência. Ambos foram prontamente socorridos, com apoio do Samu, e encaminhados à Santa Casa de Votuporanga, conscientes e orientados.

O policial militar sofreu grave lesão em membro inferior e foi submetido a procedimento cirúrgico. Conforme informações da equipe médica, a cirurgia foi realizada com sucesso, com resultado inicial melhor do que o esperado e preservação do membro. O militar permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva para acompanhamento da evolução do quadro.

O bombeiro, que utilizava os equipamentos de proteção individual, foi atingido por escombros na região dorsal e apresentou fraturas na região lombar. Seu quadro é estável, permanecendo sob cuidados médicos, com previsão de alta hospitalar no início da manhã.

O incêndio foi extinto e as equipes permaneceram no local para os trabalhos de rescaldo. A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia na edificação, que posteriormente foi interditada pela Defesa Civil Municipal.

As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelos órgãos competentes.