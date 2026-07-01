Policiais de Mirassol salvam bebê de 11 meses engasgada

Uma bebê de 11 meses, que estava engasgada, teve a vida salva por policiais militares de Mirassol após ser levada pelos pais a um batalhão da cidade na manhã de terça-feira, 30.

Imagens do circuito de monitoramento mostram o veículo entrando na unidade por volta das 8h45.

Desesperada, a mãe da menina abre a porta de trás do carro e salta antes mesmo de o veículo parar totalmente. Ela corre até a porta da companhia, onde pede socorro.

Em seguida, um homem também desce do carro com a bebê no colo, desfalecida.

Rapidamente, um policial toma a criança nos braços e inicia a manobra de Heimlich. Em pouco tempo, a vítima retoma a respiração, para alívio do casal.