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MORTE SUSPEITA

Polícia de Rio Preto vai investigar morte de bebê de dois meses

Corpo da criança foi enviado para o Serviço de Verificação de Óbito para análise de necropsia

por Da Redação
Publicado em 03/07/2026 às 10:39Atualizado em 03/07/2026 às 11:04
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Um caso de morte suspeita de um bebê de dois meses foi registrado na manhã de quinta-feira, 2, em uma residência localizada no bairro Parque das Flores, em Rio Preto.

De acordo com as informações constantes no boletim de ocorrência, o avô paterno da criança relatou que o bebê havia ido dormir normalmente e não apresentava qualquer sinal de doença prévia. Ao acordar, a família percebeu que a criança não respondia. Familiares tentaram realizar manobras de reanimação, porém sem sucesso.

Uma ambulância do Samu foi até a residência da família para tentar salvar a criança, mas o médico da equipe constatou o óbito no local. O corpo da criança foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que deve produzir laudo sobre a causa da morte.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes como morte suspeita e morte acidental. Um inquérito será aberto para apurar as circunstâncias do caso.

O velório começou na manhã desta sexta-feira, 3, na Capelas Prever. O sepultamento está marcado para 17h, no Cemitério da Ressurreição, no bairro Vila Ercília.