Polícia recupera equipamentos de construção furtados e investiga dupla por receptação em Rio Preto

A Polícia Militar recuperou equipamentos de construção civil na tarde de segunda-feira, 27, em uma residência no bairro Amizade, em Rio Preto. Dois homens são investigados por receptação. O caso foi registrado no Plantão Policial.

A ação começou após denúncia anônima de que materiais furtados estariam no imóvel de um pintor de 28 anos. No endereço, os policiais visualizaram os equipamentos do lado de fora da casa. Segundo o boletim de ocorrência, o morador autorizou a entrada da equipe e informou que os itens haviam sido deixados no local por um primo, de 32 anos.

O segundo envolvido foi chamado e compareceu ao imóvel. Ele afirmou ter comprado os equipamentos por R$ 5 mil, em dinheiro, há cerca de dez dias, por meio de uma rede social, sem nota fiscal ou recibo. Já o morador disse que guardava os materiais e os anunciava na internet para revenda, em troca de comissão. Ambos negaram saber que os produtos eram de origem criminosa.

O proprietário dos equipamentos foi localizado e reconheceu parte dos itens por meio de marcações da empresa. Segundo ele, os materiais haviam sido levados após um golpe de locação com uso de documentos falsos, caso já registrado anteriormente no 4º Distrito Policial.

Foram devolvidos ao dono 26 pernas de andaime e sete travas de ferro. Uma betoneira elétrica também foi apreendida e ficará à disposição da polícia até a comprovação de propriedade.

Apesar da apreensão, não houve prisão em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, o crime de receptação, na modalidade adquirir, é de consumação instantânea, e o prazo para flagrante já havia expirado. Também foi considerado que não houve tentativa de ocultação, já que os objetos estavam visíveis e eram anunciados publicamente, além da colaboração dos envolvidos com a abordagem.

O caso será investigado por meio de inquérito policial instaurado no distrito responsável pela área.