Polícia prende suspeito por tráfico de drogas em Nova Granada

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 26, em flagrante um homem investigado por tráfico de drogas durante uma operação em Nova Granada. A ação, realizada pela Delegacia de Nova Granada, resultou também na apreensão de entorpecentes e de objetos de interesse para as investigações.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação apontou indícios de atividade criminosa e permitiu a obtenção de mandados de busca e apreensão. Com as ordens judiciais deferidas, equipes cumpriram as medidas de forma simultânea.

Durante as buscas foram apreendidos aparelhos celulares e 46 porções de cocaína já fracionadas e embaladas para comercialização, além de uma porção adicional da mesma substância, ainda passível de divisão. O suspeito foi surpreendido na posse do material e preso em flagrante.

A operação contou com o apoio do Canil da Polícia Militar, cujos cães farejadores auxiliaram na localização das drogas.

Parte da droga vai ser enviada para analise de composição no Instituto de Criminalística. O homem vai ficar no Centro de Detenção Provisória de Rio Preto à espera do julgamento.