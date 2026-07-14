Polícia de Rio Preto prende suspeito de tentativa de homicídio após briga em jogo de futebol

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada no dia 19 de abril, no bairro Nova Esperança, em Rio Preto. A ação realizada na segunda-feira, 13, faz parte da Operação Retaliação, deflagrada no último dia 7 de julho.

De acordo com a investigação conduzida pela Delegacia de Investigações sobre Homicídios (DIH), o crime teria sido motivado por um desentendimento ocorrido durante uma partida de futebol entre a vítima, de 18 anos, e outro envolvido, de 19.

Horas após a discussão, o jovem de 19 anos e o pai foram até a casa do outro rapaz e invadiram o imóvel. Segundo a polícia, a vítima foi agredida com golpes de objetos cortantes e contundentes. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir e buscar atendimento médico em uma unidade de saúde da região norte da cidade. Posteriormente, reconheceu os autores.

Durante as investigações, a polícia reuniu provas técnicas, ouviu testemunhas e analisou imagens de câmeras de segurança. Um veículo que teria sido utilizado no crime foi apreendido durante a operação.

O homem preso nesta terça-feira possui antecedentes criminais. O outro suspeito segue foragido, e diligências continuam para localizá-lo.

Em depoimento, o detido confirmou o desentendimento, mas alegou que teria agido para defender o filho. As armas utilizadas na agressão não foram localizadas, embora o laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponte lesões compatíveis com o uso de objeto cortante.

A vítima já recebeu alta hospitalar. Exames complementares ainda devem definir a gravidade das lesões, o que pode influenciar na condução do caso.

A ocorrência segue sendo investigada como tentativa de homicídio.