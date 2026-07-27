Polícia Civil prende suspeito de furtos em escola e residências na região Norte de Rio Preto

Um homem de 35 anos foi preso preventivamente sob suspeita de cometer uma série de furtos e atos de vandalismo na escola estadual Bento Abelaira Gomes, no Jardim Antunes3, na zona norte de Rio Preto. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), ligada à Deic.

De acordo com a Polícia Civil, em diversas ocasiões, o suspeito invadiu uma escola no bairro Jardim Antunes durante a madrugada e furtou materiais, além de provocar danos à estrutura.

Entre os itens levados nas invasões estão fiação elétrica, materiais de construção e diversos equipamentos. Além dos furtos, o homem também destruía instalações e danificava equipamentos, ampliando os prejuízos.

As investigações começaram após a unidade escolar registrar sucessivos ataques. Com o avanço das diligências, os policiais identificaram o suspeito, que passou a ser reconhecido por funcionários e moradores da região.

Durante o trabalho da equipe da DIG, o homem também foi relacionado a furtos em residências próximas. Moradores relataram o desaparecimento de botijões de gás, ferramentas, celulares, dinheiro e fiação elétrica. Parte dos objetos foi recuperada.

Diante das provas reunidas e da repetição dos crimes, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça. O suspeito foi detido e permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar um possível comparsa, que aparece com o suspeito em imagens de câmeras de segurança durante as invasões à escola.