Polícia de Catanduva prende quadrilha que usava biometria facial para aplicar golpes em idosos

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Catanduva prendeu nesta quinta-feira, 18, cinco homens suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em dar golpes em idosos. Eles utilizavam o registro digital dos rostos das vítimas para autorizar eletronicamente empréstimos em grandes valores, sem o consentimento das pessoas.

O bando é investigado pelos crimes de estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. A ofensiva mobilizou 31 policiais civis e 11 viaturas e contou com apoio de unidades especializadas da Capital e do Interior.

Para obter os registros dos rostos das vítimas, duas mulheres se passavam por agentes comunitárias de saúde. Com o uso de celular, elas já abriam o registro do rosto das vítimas diretamente nos aplicativos de bancos em que queriam fazer os empréstimos ou armazenavam as imagens para utilizar os rostos para o mesmo fim.

As ações da polícia ocorreram de forma simultânea nas cidades de São Paulo, Osasco, Mogi das Cruzes e Biritiba-Mirim. Durante a aplicação das medidas judiciais, os cinco suspeitos foram presos temporariamente e sete mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos. Entre os materiais apreendidos estão diversos aparelhos celulares, notebooks, pendrives e crachás e fichas de atendimento médico falsificadas.

Segundo a investigação, o grupo aplicou golpes em idosos em suas residências, usando identidades funcionais e crachás falsos para alegar a necessidade de “atualização cadastral”. Durante os atendimentos presenciais, os criminosos capturaram dados pessoais e a biometria facial das vítimas. Com essas informações, passaram a abrir contas digitais em nome dos alvos, contratar empréstimos e transferir os valores por meio do PIX.

Os dispositivos eletrônicos apreendidos serão submetidos a análise e remoção de dados para detalhar as apurações, identificar outros membros da organização e mapear o total de vítimas. A polícia trabalha com a hipótese de que o prejuízo financeiro seja bem superior ao já levantado.

Para garantir o ressarcimento das vítimas e impedir a ocultação de patrimônio, a Justiça determinou o bloqueio de contas e investimentos financeiros dos investigados e a indisponibilidade de bens que somam aproximadamente R$ 3 milhões. Os cinco detidos passaram por exame de corpo de delito e ficarão à disposição da Justiça para audiência de custódia.

A DIG de Catanduva orienta a população, especialmente as pessoas idosas e seus familiares, a desconfiar de visitas não agendadas que solicitem atualização de dados, biometria ou documentos, e a confirmar a transmissão de profissionais por canais oficiais antes de fornecer qualquer informação pessoal.