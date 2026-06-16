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Polícia prende dois suspeitos de roubo de malote em José Bonifácio

Ação conjunta também cumpriu mandados de busca em Ubarana; crime ocorreu no final de maio e envolve outros dois investigados

por Da Redação
Publicado em 16/06/2026 às 17:41Atualizado em 16/06/2026 às 17:42
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Polícia Civil (Secretaria de Segurança Pública)
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Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de dois suspeitos de envolvimento no roubo de um malote na cidade de José Bonifácio. A ação, batizada de Operação Otoplastia e deflagrada nesta terça-feira, 16, tem o objetivo de desarticular o grupo responsável pelo crime, ocorrido no dia 25 de maio deste ano.

Coordenada pela Delegacia de Polícia de José Bonifácio, a ofensiva contou com o apoio da Polícia Militar e de equipes civis dos municípios de Planalto e Nipoã. As diligências foram realizadas simultaneamente em José Bonifácio e na vizinha Ubarana.

A operação é fruto de uma investigação que reuniu provas a partir de levantamentos de campo, cruzamento de dados e análise de imagens de câmeras de segurança. O trabalho de inteligência permitiu às autoridades identificar, ao todo, quatro pessoas com envolvimento na ação criminosa.

Com base nos elementos colhidos durante o inquérito, a Justiça autorizou a expedição de medidas cautelares contra o grupo. Durante as ações desta terça-feira, as equipes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, além de efetuarem as duas prisões temporárias dos investigados apontados como participantes diretos do assalto.

Nos imóveis ligados aos suspeitos, os policiais realizaram buscas com o objetivo de recolher novos elementos e provas materiais que possam contribuir para o esclarecimento completo dos fatos.

Segundo a corporação, a operação representa mais um avanço do trabalho de inteligência desenvolvido na região para combater crimes patrimoniais. As investigações continuam em andamento com o foco de localizar e prender os outros dois suspeitos identificados, além de esclarecer integralmente as circunstâncias do roubo.