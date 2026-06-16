Polícia prende dois suspeitos de roubo de malote em José Bonifácio

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de dois suspeitos de envolvimento no roubo de um malote na cidade de José Bonifácio. A ação, batizada de Operação Otoplastia e deflagrada nesta terça-feira, 16, tem o objetivo de desarticular o grupo responsável pelo crime, ocorrido no dia 25 de maio deste ano.

Coordenada pela Delegacia de Polícia de José Bonifácio, a ofensiva contou com o apoio da Polícia Militar e de equipes civis dos municípios de Planalto e Nipoã. As diligências foram realizadas simultaneamente em José Bonifácio e na vizinha Ubarana.

A operação é fruto de uma investigação que reuniu provas a partir de levantamentos de campo, cruzamento de dados e análise de imagens de câmeras de segurança. O trabalho de inteligência permitiu às autoridades identificar, ao todo, quatro pessoas com envolvimento na ação criminosa.

Com base nos elementos colhidos durante o inquérito, a Justiça autorizou a expedição de medidas cautelares contra o grupo. Durante as ações desta terça-feira, as equipes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, além de efetuarem as duas prisões temporárias dos investigados apontados como participantes diretos do assalto.

Nos imóveis ligados aos suspeitos, os policiais realizaram buscas com o objetivo de recolher novos elementos e provas materiais que possam contribuir para o esclarecimento completo dos fatos.

Segundo a corporação, a operação representa mais um avanço do trabalho de inteligência desenvolvido na região para combater crimes patrimoniais. As investigações continuam em andamento com o foco de localizar e prender os outros dois suspeitos identificados, além de esclarecer integralmente as circunstâncias do roubo.