Polícia Militar flagra dupla que pintava viaduto no Parque Industrial, em Rio Preto

Dois homens foram abordados pela Polícia Militar na manhã de domingo, 19, enquanto pichavam a mureta de um viaduto na rua Delegado Pinto de Toledo, bairro Parque Industrial, em Rio Preto.

Segundo boletim de ocorrência registrado na Delegacia Seccional, a PM foi acionada após denúncia de possível pichação. No local, os policiais encontraram os suspeitos utilizando pincéis, rolos e spray.

Os envolvidos disseram não portar autorização municipal para a intervenção e afirmaram que se tratava de trabalho de grafite e arte urbana, argumentando que a área já recebeu pinturas em projetos anteriores. Foram apreendidos e lacrados três rolos de pintura, três latas de spray, oito frascos de corante e quatro vasilhas com tintas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes. Por se tratar, em tese, de infração de menor potencial ofensivo, com pena máxima inferior a dois anos, e como os suspeitos estavam identificados e se comprometeram a comparecer em juízo, não foi lavrado auto de prisão em flagrante nem aplicadas medidas restritivas de liberdade.

A investigação verificará existência de imagens de monitoramento na região e consultará a Prefeitura para apurar se o trecho integra projetos culturais autorizados e se houve dano ao patrimônio público.