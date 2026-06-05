Polícia Militar de SP abre 2 mil vagas para soldado

A Polícia Militar de São Paulo lançou concurso público com 2 mil vagas de aluno-soldado PM do Quadro de Praças para o sexo masculino e feminino. O cargo exige nível médio de escolaridade e prevê remuneração inicial de R$ 5,5 mil. A iniciativa faz parte do programa de fortalecimento das forças de segurança e da recomposição do efetivo policial em todo o estado, com a meta de viabilizar 26 mil novos policiais na gestão.

Com o lançamento do edital, já são 5.691 vagas de concursos em andamento, considerando os editais atualmente abertos nas forças de segurança. Há ainda 2.397 vagas já autorizadas.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas somente no site www.vunesp.com.br, no período das 10h de 15 de junho às 23h59 de 21 de agosto. O valor da inscrição é de R$ 100.

O candidato poderá ainda efetuar sua inscrição em unidades físicas do Poupatempo, por meio do setor “Poupatempo Digital”.

Isenção ou desconto da taxa

Terá direito à isenção total do pagamento da taxa de inscrição o candidato que cumulativamente atenda aos seguintes requisitos, no ato de inscrição:

O candidato doador terá que comprovar a doação de sangue, que não poderá ser inferior a 3 vezes em um período de 12 meses;

Para concessão da isenção total do pagamento da taxa de inscrição somente será considerada válida a doação de sangue promovida a órgão oficial ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município;

A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documento expedido pela entidade coletora, que deverá ser juntado no ato de inscrição.

Terá direito à redução de 50% do pagamento da taxa de inscrição o candidato que cumulativamente atenda aos seguintes requisitos, no ato de inscrição:

Seja estudante regularmente matriculado no ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação;

Perceba remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou estiver desempregado.

O candidato poderá solicitar a isenção total e/ou a redução de 50% do pagamento da taxa de inscrição no período das 14h de 15 de junho às 23h59 de 17 de junho no link próprio da página do concurso www.vunesp.com.br.

Salário

A remuneração básica inicial para o cargo de Aluno-Soldado PM é de R$ 5.482,51.

O que faz

As atribuições do cargo de Aluno-Soldado PM são o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei, nas diversas modalidades de policiamento, sempre primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, em conformidade com os princípios doutrinários de polícia comunitária, de direitos humanos e de gestão pela qualidade, por intermédio da conclusão com aproveitamento do Curso de Formação de Praças, destinado a formar, com solidez teórica e prática, o profissional ocupante do cargo inicial do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Requisitos para inscrição

ter idade mínima de 17 anos;

ter idade máxima de 30 anos;

ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,55 m, se mulher, e 1.60 m, se homem;

O candidato ao ingresso poderá apresentar tatuagem, exceto quando:

divulgar símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar;

fizer alusão a ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas ou que pregue a violência ou a criminalidade;

fizer alusão a discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem;

fizer alusão a ideia ou ato libidinoso;

fizer alusão a ideia ou ato ofensivo aos direitos humanos.

Requisitos para posse

ter concluído o ensino médio ou equivalente;

ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”;

possuir aptidão física compatível com o exercício do cargo;

possuir higidez física e mental;

possuir perfil psicológico compatível com o exercício do cargo;

estar quite com as obrigações eleitorais;

estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;

se militar, estar enquadrado pelo menos no comportamento disciplinar “bom” ou equivalente, e não ter cometido, nos 2 últimos anos, transgressão disciplinar classificada como “grave” ou equivalente;

ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas;

se ex-integrante das Forças Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido “ex officio” por ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído ou licenciado a bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação;

não ter sido, nos últimos 5 anos na forma da legislação vigente:

responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo em processo disciplinar administrativo, do qual não caiba mais recurso, contado o prazo a partir da data do cumprimento da sanção;

condenado em processo criminal transitado em julgado, contado o prazo a partir da data do cumprimento da pena;

não registrar antecedentes penais dolosos incompatíveis com a função policial militar.

Locais da prova

Os candidatos poderão escolher fazer os Exames de Conhecimentos (Partes I e II) em um dos 51 municípios do estado de SP disponíveis: