Polícia investiga morte de criança de 2 anos na UPA Norte, em Rio Preto

A Polícia Civil de Rio Preto vai investigar as circunstâncias da morte de uma criança de apenas 2 anos, ocorrida na manhã desta sexta-feira, 24, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, de Rio Preto.

Segundo o apurado pela reportagem, o pai compareceu ao 4º Distrito Policial, onde relatou que a filha apresentava quadro de febre alta e respiração acelerada, no entanto, foi avaliada na unidade de saúde e liberada.

Sem apresentar melhoras, a criança foi levada novamente à UPA na noite de quinta-feira, 23, mas não resistiu e teve o óbito constatado no início da manhã de sexta.

"Com base no que o pai relatou, a respeito de sucessivos atendimentos, determinei o registro do boletim de ocorrência como morte suspeita, para que seja apurada a conduta da equipe sobre o socorro prestado à vítima", disse o delegado Paulo Buchala Júnior.

O corpo da criança será levado para o Instituto Médico Legal, onde será apurada a causa da morte.

Segundo a Secretaria de Saúde, a criança foi acolhida pela equipe da unidade, que adotou as condutas indicadas para o quadro apresentado, que evoluiu de forma rápida.

A pasta informou que instaurou procedimento administrativo para análise detalhada do atendimento, assegurando transparência em todas as etapas.

"Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com os familiares e se coloca à disposição para prestar todo o apoio necessário diante de uma perda irreparável", divulgou.