Polícia investiga feminicídio seguido de suicídio em Neves Paulista

A Polícia Civil de Neves Paulista vai instaurar inquérito para investigar uma ocorrência de feminicídio seguida de suicídio registrada na noite de domingo, 9, no bairro Jardim Nevense.

Segundo informações apuradas pela reportagem, um jovem de 22 anos chegou em casa por volta das 21h, após sair de um culto religioso e encontrou a mãe Everly Rodrigues Da Silva Prado, de 55 anos, caída na cozinha com uma faca cravada no peito e o pai Luiz Carlos Prado, de 62 anos, enforcado no corredor da área externa.

Em cima do corpo de mãe havia uma carta, supostamente escrita pelo pai, onde ele fazia referência a desentendimentos conjugais, atribuía à mulher os problemas do relacionamento e pedia perdão.

Luiz Carlos foi beneficiado por liberdade condicional no dia em 27 de junho, após cumprir pena por roubo à residência - praticado em Neves Paulista. Ele também registrava condenação por homicídio contra mulher, praticado em 1990, em São Paulo.

De acordo com o filho, os pais estavam juntos há cerca de 30 anos. O relacionamento, segundo ele, era "marcado por humilhações verbais reiteradas e, ao menos, dois episódios de agressão física por parte do pai contra a mãe, um deles com uso de chave de fenda".

A mãe, no entanto, nunca denunciou o homem pela violência sofrida.

Na data anterior ao crime, o jovem teria dito para ela tomar cuidado, após ver um vídeo no celular do pai sobre como fazer um "nó de enforcamento".

O casal deixa dois filhos.