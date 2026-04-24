Polícia Federal apreende 1,9 tonelada de maconha em Novo Horizonte

A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira, 23, cerca de 1,9 tonelada de maconha durante ação realizada em Novo Horizonte.

A apreensão ocorreu após localização e interceptação de um caminhão que transportava a droga, oriunda do estado do Mato Grosso do Sul e com destino ao Interior paulista. A droga estava oculta em meio a uma carga de solventes.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à autoridade policial.