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TRÁFICO

Polícia Federal apreende 1,9 tonelada de maconha em Novo Horizonte

Droga estava escondida em carga de solventes de um caminhão e tinha como destino o Interior paulista

por Redação
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
Droga apreendida em Novo Horizonte (Divulgação/PF)
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Droga apreendida em Novo Horizonte (Divulgação/PF)
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A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira, 23, cerca de 1,9 tonelada de maconha durante ação realizada em Novo Horizonte.

A apreensão ocorreu após localização e interceptação de um caminhão que transportava a droga, oriunda do estado do Mato Grosso do Sul e com destino ao Interior paulista. A droga estava oculta em meio a uma carga de solventes.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à autoridade policial.