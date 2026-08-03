Polícia Civil volta atrás e diz que, na verdade, perna de mulher foi encontrada em bueiro

A Delegacia de Homicídios (DH) de Rio Preto localizou na tarde desta segunda-feira, 3, uma das pernas da vítima do caso de esquartejamento. A localização foi dada pelo autor durante declarações na sede da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto.

Segundo a polícia, Marciel dos Santos, 29 anos, indicou o local onde descartou o membro. Durante diligência, os policiais encontraram a perna em um bueiro no Parque Estoril. Inicialmente, a polícia havia divulgado que os braços tinham sido encontrados. Duas horas depois do primeiro aviso, a polícia corrigiu a informação.

Ainda conforme a investigação, o suspeito confessou o crime. Ele afirmou que a morte ocorreu durante uma discussão, quando a vítima teria batido a cabeça após uma troca de agressões. Em seguida, disse ter esquartejado o corpo para tentar ocultar o cadáver.

"Ele nega que tenha esfaqueado a vítima, apesar de terem sido encontradas perfurações no corpo", afirma o delegado.

A Polícia Civil informou que outras informações foram colhidas e devem auxiliar nos próximos passos da investigação.