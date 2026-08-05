Polícia e Bombeiros fazem buscas na rede de esgoto do Estoril

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) realiza, nesta quarta-feira, 5, uma operação conjunta com o Corpo de Bombeiros para tentar localizar partes ainda desaparecidas do corpo da mulher esquartejada em Rio Preto.

As buscas ocorrem na rede de esgoto do bairro Estoril, onde há a possibilidade de que restos mortais tenham sido descartados. Segundo a polícia, a diligência é considerada complexa e exige o uso de equipamentos e roupas de proteção específicas devido aos riscos biológicos.

De acordo com os investigadores, como já se passaram alguns dias desde o crime, o trabalho demanda cuidados adicionais das equipes envolvidas. Os bombeiros foram acionados para dar apoio técnico nas buscas em galerias e tubulações.

O açougueiro Marciel dos Santos, suspeito de cometer o crime, foi preso dias após a localização das primeiras partes do corpo, encontradas em lixeiras a cerca de 800 metros da casa onde ele morava, no mesmo bairro. Na residência, vizinhos relataram mau cheiro, e o investigado teria alegado que realizava o corte de carne de animal.

Durante as investigações, o suspeito indicou à polícia o local onde teria descartado outras partes do corpo. Uma perna foi localizada em um bueiro também na região do Estoril, e a polícia segue com as buscas para tentar encontrar os demais segmentos.