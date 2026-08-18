Polícia do Paraná localiza 'matadores de Icaraíma' no interior paulista

A Polícia Civil do Paraná localizou e prendeu nesta terça-feira, 18, no interior paulista, três homens (pai e dois filhos) foragidos desde agosto do ano passado por envolvimento na morte de quatro homens assassinados em Icaraíma durante a cobrança de uma dívida. Entre as vítimas estão Robishley Hirnani De Oliveira, 53 e Rafael Juliano Marascalchi, 43, de Rio Preto e Diego Henrique Afonso, 39, de Olímpia, além de Alencar Gonçalves de Souza, que é de Icaraíma e teria contratado o trio.

De acordo com a corporação, Antônio Buscariollo (pai) e Paulo Ricardo Costa Buscariollo foram localizados em um sítio na zona rural de Rio das Pedras. Outro filho, cujo nome não foi divulgado, foi preso em Santa Bárbara d'Oeste.

Um quarto homem envolvido no crime foi identificado pela polícia e já estava preso por outro crime no momento da operação.

“Desde a identificação dos suspeitos, a PCPR permaneceu empenhada em sua localização e empregou todos os recursos disponíveis para sua prisão”, afirmou o delegado Izaias Cordeiro, chefe da Subdivisão Policial de Umuarama.

Os foragidos foram localizados após diversos levantamentos de inteligência policial e monitoramento, segundo a corporação.

A tentativa de fuga pela área rural foi acompanhada por drones com sensor de calor.

“Com a identificação de seu paradeiro, realizamos o monitoramento e planejamos o melhor momento para a captura. Durante a ação em Rio das Pedras, pai e filho tentaram empreender fuga e foram capturados em meio a mata”, disse o delegado Thiago Teixeira, do Departamento de Operações Especiais.

Uma coletiva de imprensa está marcada para 11h, na Subdivisão Policial de Umuarama. A entrevista contará com a participação dos delegados Izaias Cordeiro, Thiago Andrade Inácio e Leonardo Martinez.