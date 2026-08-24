CRIMINALIDADE

Polícia descobre desmanche clandestino no bairro Solo Sagrado

Homem de 41 anos foi detido com dezenas de peças de motocicletas sem comprovação de origem

por Da Redação
Publicado em 24/08/2026 às 12:03Atualizado em 25/08/2026 às 09:16
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Peças apreendidas na casa do suspeito (Divulgação/Polícia Civil)
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Peças apreendidas na casa do suspeito (Divulgação/Polícia Civil)
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A Polícia Civil recuperou uma motocicleta furtada, prendeu um homem de 41 anos e descobriu um desmanche clandestino na manhã desta segunda-feira, 24, no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto.

Segundo a polícia, a ocorrência teve início após o furto de uma motocicleta pertencente a uma empresa de locação de veículos da cidade. Durante as investigações, policiais civis localizaram o veículo e identificaram o imóvel que estaria sendo utilizado para esconder produtos de origem criminosa.

No local, os investigadores recuperaram a motocicleta e apreenderam uma chave falsa que teria sido utilizada no furto. Também foram encontradas dezenas de peças e componentes de motocicletas sem comprovação de procedência.

Entre os materiais apreendidos estavam pneus, capacetes, tanques, motores, escapamentos, faróis, retrovisores, carenagens, guidões e outros acessórios.

Todo o material será submetido à perícia para identificação da procedência. A Polícia Civil tenta localizar possíveis vítimas, descobrir a origem das peças e apurar o envolvimento de outras pessoas na atividade criminosa.

O suspeito foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência foi atendida pelo Núcleo Policial do 4º e 6º Distritos Policiais de Rio Preto.