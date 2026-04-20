Polícia de Rio Preto apreende ampolas de emagrecedores escondidas em frascos de xampu na BR-153

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 91 ampolas de emagrecedores no km 68 da BR-153, em Rio Preto, no início da noite deste domingo, 19. Parte da carga, sem comprovação de origem, estava dentro de potes e frascos de xampu e cremes.

Segundo a PRF, durante ronda, equipe da PRF visualizou um veículo Hyundai Creta, placas de Patos de Minas (MG). Ao notar a aproximação da viatura, a condutora reduziu bruscamente a velocidade e realizou uma manobra de conversão para acessar a avenida José Munia, atitude que motivou a abordagem para fiscalização.

Durante a entrevista, os ocupantes do veículo apresentaram informações contraditórias sobre a origem e o destino da viagem, demonstrando inconsistências em relação ao local da abordagem. Diante da suspeita, a equipe iniciou uma busca no automóvel.

Foram localizadas uma caixa térmica contendo 91 ampolas de substâncias análogas a Tirzepatida (Lipoless), parte delas ocultas no interior de frascos de xampu, alguns cosméticos e eletrônicos.

O veículo, as mercadorias e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal para as providências cabíveis. Eles foram ouvidos e liberados.