Polícia de Cedral investiga denúncia de estupro coletivo contra adolescente

A Polícia Civil de Cedral instaurou inquérito para investigar uma denúncia de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, supostamente praticado por três homens, sendo dois de 18 anos e um de 19. O caso aconteceu no último domingo, 17.

A vítima contou que foi assistir uma partida de futebol na quadra da cidade e, após o fim do jogo, foi convidada pelos três suspeitos (os quais considerava amigos de escola) para ir para à casa de um deles.

No local, eles consumiram bebidas alcoólicas, porém, devido à mistura do álcool com medicamento antidepressivo, ela acabou perdendo a consicência.

A adolescente afirma que tem flashes de memória sendo agredida com socos, tapas e enforcamento, os quais resultaram lesões. Sem o consentimento dela, o grupo teria praticado atos libidinosos sem penetração.

Após os abusos, ela foi levada para casa por um dos suspeitos.

Com medo, a adolescente só revelou o crime para a mãe nesta terça-feira, 19. A mulher acionou a Polícia Militar e a vítima foi levada para a UPA da cidade. Posteriormente, foi transferida ao Hospital de Base de Rio Preto (referência no atendimento à vítimas de violência sexual) para exames complementares.

Os envolvidos já foram identificados e serão intimados para prestarem depoimento.

(Colaborou Marco Antônio dos Santos)