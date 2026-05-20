Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Rio Preto

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto, por meio da 3ª Delegacia de Homicídios (DH), prendeu em flagrante um homem de 57 anos, investigado por tentativa de homicídio.

O crime ocorreu no dia 16 de novembro de 2025, por volta das 19h, no Jardim Santo Antônio. A vítima, de 35 anos, foi atingida por disparo de arma de fogo. Identificado o atirador, houve representação do Delegado de Polícia pelas buscas em seu domicílio.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais civis localizaram um revólver calibre .38 na residência do investigado, arma que, segundo ele, teria sido utilizada na ação criminosa.

Assim, ele foi preso em flagrante pelo delito de posse ilegal de arma de fogo, além de seguir respondendo pelo crime contra a vida.