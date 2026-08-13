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Polícia Civil prende dois procurados por homicídio em Rio Preto

As autoridades prenderam dois suspeitos envolvidos em um homicídio ocorrido em julho do ano passado

por Gustavo Terao
Publicado em 13/08/2026 às 07:07Atualizado em 13/08/2026 às 10:48
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Os investigados foram localizados e presos preventivamente nesta quarta-feira, 12 (Divulgação/Polícia Civil)
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Os investigados foram localizados e presos preventivamente nesta quarta-feira, 12 (Divulgação/Polícia Civil)
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A Polícia Civil identificou e prendeu, nesta quarta-feira,12, dois procurados por homicídio em Rio Preto. Eles são investigados por um assassinato no bairro Solidariedade, em julho do ano passado.

Os dois tinham prisão preventiva decretada pela Justiça.

O crime aconteceu no dia 27 de julho de 2025. A vítima estava em uma praça quando dois homens chegaram em um Fiat Palio. Um deles desceu do carro e efetuou disparos com uma arma de fogo. A vítima foi socorrida, mas não resistiu.

Um dos suspeitos, identificado como um homem de 25 anos, foi preso temporariamente em outubro do mesmo ano do ocorrido.

Segundo suspeito

A investigação prosseguiu e a Polícia Civil identificou outro suspeito, apontado como um homem de 26 anos que teria participado do homicídio. Em julho de 2026, ele teve a prisão preventiva declarada.

Os policiais localizaram a residência do procurado, onde cumpriram a ordem judicial nesta quarta-feira. Durante a abordagem, encontraram aproximadamente 400 gramas de cocaína, além de R$ 4,7 mil em dinheiro e uma balança digital.

Terceiro suspeito

Após a prisão do segundo suspeito, as investigações identificaram outro suspeito. As diligências apontaram o envolvimento de outro suspeito, também de 26 anos, no crime.

Com base nas informações levantadas, o Poder Judiciário expediu um mandado de prisão preventiva. Os policiais cumpriram a ordem judicial e conduziram o investigado à unidade policial.

Os dois suspeitos foram presos preventivamente. Um deles também foi atuado em flagrante por tráfico de drogas. A investigação continuará sendo conduzida pela Polícia Civil.