Polícia Civil prende dois procurados por homicídio em Rio Preto

A Polícia Civil identificou e prendeu, nesta quarta-feira,12, dois procurados por homicídio em Rio Preto. Eles são investigados por um assassinato no bairro Solidariedade, em julho do ano passado.

Os dois tinham prisão preventiva decretada pela Justiça.

O crime aconteceu no dia 27 de julho de 2025. A vítima estava em uma praça quando dois homens chegaram em um Fiat Palio. Um deles desceu do carro e efetuou disparos com uma arma de fogo. A vítima foi socorrida, mas não resistiu.

Um dos suspeitos, identificado como um homem de 25 anos, foi preso temporariamente em outubro do mesmo ano do ocorrido.

Segundo suspeito

A investigação prosseguiu e a Polícia Civil identificou outro suspeito, apontado como um homem de 26 anos que teria participado do homicídio. Em julho de 2026, ele teve a prisão preventiva declarada.

Os policiais localizaram a residência do procurado, onde cumpriram a ordem judicial nesta quarta-feira. Durante a abordagem, encontraram aproximadamente 400 gramas de cocaína, além de R$ 4,7 mil em dinheiro e uma balança digital.

Terceiro suspeito

Após a prisão do segundo suspeito, as investigações identificaram outro suspeito. As diligências apontaram o envolvimento de outro suspeito, também de 26 anos, no crime.

Com base nas informações levantadas, o Poder Judiciário expediu um mandado de prisão preventiva. Os policiais cumpriram a ordem judicial e conduziram o investigado à unidade policial.

Os dois suspeitos foram presos preventivamente. Um deles também foi atuado em flagrante por tráfico de drogas. A investigação continuará sendo conduzida pela Polícia Civil.