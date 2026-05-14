Polícia Civil prende homem por tráfico e apreende arsenal em Rio Preto

Uma operação policial deflagrada nesta quinta-feira, 14, resultou na apreensão de armas de fogo, munições e drogas, além da prisão em flagrante de um dos investigados por tráfico de drogas em Rio Preto. A ação teve como base investigações que apontavam a comercialização ilegal de armamentos na cidade.

De acordo com a polícia, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a dois homens, um borracheiro e um engenheiro civil, em Rio Preto e Ipiguá. Nos imóveis, os agentes localizaram diversas armas de fogo e constataram irregularidades na compra e venda dos equipamentos.

Entre o material apreendido estão fuzis de calibres 308 e 5.56, um rifle calibre 22, uma escopeta calibre 12, uma carabina 9 mm, um revólver calibre 38, duas pistolas do mesmo calibre, uma pistola .40 e outra 9 mm, além de grande quantidade de munição.

Na casa de um dos alvos, o engenheiro, também foi encontrada droga, uma estufa utilizada para cultivo de maconha e indícios de que o entorpecente não era destinado apenas ao consumo pessoal. Por isso, ele foi preso em flagrante por tráfico.

Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi a apreensão de carregadores de armas confeccionados em impressora 3D. Todo o material foi encaminhado para perícia.

Apesar de os suspeitos possuírem documentação de algumas armas, a polícia identificou inconsistências, como a ausência de armamentos registrados, o que levanta a suspeita de comércio ilegal. Também foi constatado armazenamento inadequado, já que parte do arsenal estava guardada em guarda-roupas, sem os requisitos de segurança exigidos por lei.

O segundo investigado foi ouvido e liberado. As investigações continuam para apurar a possível ligação das armas com outros crimes, incluindo homicídios. O material apreendido será submetido a exames balísticos, que devem indicar se foi utilizado em ocorrências na cidade e na região.

Segundo a polícia, o valor total do arsenal apreendido é alto, mas ainda não foi estimado.