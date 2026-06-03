Polícia Civil prende homem por furto de bicicletas em Rio Preto

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) prendeu um homem de 49 anos nesta quarta-feira, 3, por furto de bicicleta na Vila Aurora.

Segundo a Deic, o homem esteve em um serv-festas na terça-feira, 2, e visualizou uma bicicleta estacionada. Rapidamente, ele subtraiu o objeto e fugiu pedalando. Câmeras de segurança registraram toda a ação.

Na manhã desta quarta-feira, policiais civis da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), iniciaram diligências com o objetivo de localizar o suspeito, uma vez que já havia indícios de autoria. Ao abordarem o indivíduo, constataram que ele conduzia uma bicicleta diferente daquela furtada no dia anterior. Durante as investigações, a polícia verificou que essa nova bicicleta havia sido subtraída poucos minutos antes, em uma casa na Vila Cristina. Para entrar no imóvel, o autor danificou o portão eletrônico.

O homem foi autuado em flagrante por furto qualificado.

A primeira bicicleta não foi localizada. A segunda, avaliada em R$ 4 mil, foi devolvida à vítima. O autuado possui diversas passagens por delitos de furto e roubo.