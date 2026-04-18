Polícia Civil prende gerente de garagem suspeito de golpes na venda de veículos em Rio Preto

O gerente de garagem Emmanuel Alberto Benetiz, suspeito de aplicar golpes em clientes em Rio Preto, foi preso nesta sexta-feira, 17. A investigação apura crimes de estelionato e lavagem de dinheiro envolvendo a negociação de veículos. Emmanuel é apontado como um dos envolvidos em um esquema que teria feito diversas vítimas na cidade e na região.

As investigações começaram após o registro de um boletim de ocorrência e ganharam dimensão com o surgimento de dezenas de denúncias semelhantes. As vítimas relatam prejuízos após deixarem veículos em consignação ou efetuarem pagamentos por automóveis que não foram entregues.

O empresário e dono da garagem, Rodrigo Junior Veronezi, foi preso em 23 de março em Goiânia (GO).

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos atuavam por meio de empresas do setor automotivo, realizando negociações fraudulentas, revendendo veículos sem repassar os valores aos proprietários e utilizando promessas enganosas relacionadas a financiamentos. As investigações apontam indícios de que valores obtidos com os golpes eram movimentados por meio de terceiros, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos recursos.

O suspeito se apresentou à unidade policial para cumprir mandado de prisão expedido pela Justiça, onde teve a prisão formalizada, sendo posteriormente encaminhado à carceragem da Delegacia Seccional.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos, rastrear o dinheiro e buscar o ressarcimento das vítimas.