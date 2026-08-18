Polícia Civil prende envolvidos em tentativa de homicídio na região de Rio Preto

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira, 18, dois envolvidos em uma tentativa de homicídio na cidade de Bebedouro no dia 21 de julho.

A Operação "Cavalgada Segura" cumpriu mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão em Rio Preto e Nova Granada atrás do mandante, um empresário de 50 anos, e de um dos executores, um homem de 26 anos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi perseguida por dois executores, que estavam em um Citroën C4 preto. Imagens de câmeras de segurança registram a perseguição e um clarão compatível com um disparo de arma de fogo.

A vítima tentou fugir dos agressores se abrigando em um imóvel, mas foi perseguido pelos envolvidos.

No interior da casa, houve uma luta corporal onde um dos executores veio a óbito enquanto o outro conseguiu fugir do local. A vítima foi atingida por um tiro na perna.

As investigações apontaram que o crime teria sido motivado por uma desavença ocorrida após uma cavalgada beneficente em Tanabi. Após o episódio, teriam ocorrido ameaças e a contratação de dois homens para executar a vítima.

A Polícia identificou indícios de que teriam sido oferecidos R$ 3 mil pelo atentado.

A operação prendeu os dois envolvidos e apreendeu aparelhos celulares e um coldre de arma de fogo.

Os dois investigados foram presos.