Polícia Civil prende dupla suspeita de 30 furtos em Rio Preto

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 17, dois homens suspeitos de furtar 30 estabelecimentos comerciais de Rio Preto. Boa parte dos furtos foi registrada por câmeras de segurança dos comércios.

Segundo a polícia, as diligências investigativas, desenvolvidas de forma integrada e com análise de padrões de atuação, permitiram a identificação de T. S. P. e J. L. F. F., apontados como responsáveis por uma série de furtos que ultrapassa 30 locais distintos de crime.

O modus operandi consistia na subtração de produtos eletrônicos no interior de estabelecimentos comerciais, os quais eram trocados no mercado ilícito mediante troca por entorpecentes. Segundo a apuração, os investigados alienavam os bens por valores ínfimos em relação ao real valor de mercado.

"A atuação coordenada das equipes possibilitou a localização e captura dos indivíduos, interrompendo um ciclo contínuo de prejuízos ao setor comercial da região, resultando em resposta qualificada à criminalidade reiterada, com foco na neutralização de agentes com alto potencial de reincidência", informou em nota a polícia.

As investigações prosseguem visando a identificação de receptadores e demais integrantes da cadeia criminosa.