Polícia Civil prende autor de 20 furtos de moto em Rio Preto

Policiais civis do Núcleo Policial dos 4º e 6º Distritos Policiais de Rio Preto prenderam um homem de 35 anos nesta sexta-feira, 17, suspeito de mais de 20 furtos de motos na região Norte da cidade. O autor, que não teve o nome divulgado, foi preso em uma casa no bairro Jockey Club.

A ação ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Segundo a polícia, os crimes ocorreram, principalmente, nos bairros São Thomaz, Campo Belo, Bela Vista e Dignidade.

O investigado estava foragido desde o dia 30 de junho, quando foi deflagrada operação policial voltada ao combate aos furtos de motocicletas na cidade. Desde então, equipes dos 4º e 6º Distritos Policiais realizaram diversas diligências e trabalhos de inteligência visando sua localização.

Após intenso trabalho investigativo, os policiais civis do 4º e 6º DP conseguiram localizar o procurado no bairro Jockey Club, onde foi efetuada sua prisão.

"A Polícia Civil destaca que a prisão representa um importante resultado no enfrentamento aos crimes patrimoniais e reforça o compromisso das unidades policiais com a repressão qualificada aos furtos de veículos", informou a polícia em nota.