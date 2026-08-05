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MORTE

Polícia Civil investiga morte de diretor de teatro em Rio Preto

Também ator, Rildo Rodrigues Goulart foi encontrado sem vida na Praça Sebastião Rodrigues de Lima, em Rio Preto

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 05/08/2026 às 11:41Atualizado em 05/08/2026 às 11:55
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Morre o ator e diretor Rildo Goulart (Reprodução internet)
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Morre o ator e diretor Rildo Goulart (Reprodução internet)
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A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar a morte do diretor teatral Rildo Rodrigues Goulart, encontrado na tarde de terça-feira, 4, na Praça Dr. Sebastião Rodrigues de Lima, no Bosque da Felicidade, em Rio Preto. O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita sem causa aparente.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado caído no chão por pedestres que passavam pelo local. O atendimento médico de emergência foi acionado por volta das 17h50, e equipes da Polícia Militar e do Samu foram até a praça.

No local, os socorristas constataram o óbito. Como não havia identificação imediata, a vítima foi inicialmente registrada como desconhecida. Durante a perícia, no entanto, foram encontrados documentos que permitiram a identificação.

Entre os itens apreendidos estavam um telefone celular, cartões bancários, documentos pessoais e um receituário médico.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico para determinar a causa da morte.

Currículo

Rildo Rodrigues Goulart era graduado em História pela Faculdade Dom Bosco de Monte Aprazível e em Artes Visuais pela Unijales, além de possuir mestrado em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), com pesquisa voltada à História do Teatro e prática teatral. Também realizou diversas especializações na área artística, com ênfase em figurino, cenografia, maquiagem, iluminação e dramaturgia.

Atuou como professor no Centro Universitário de Rio Preto (Unirp), lecionando disciplinas ligadas à história da arte, figurino, criatividade, produção de moda e eventos, além de cursos nas áreas de comunicação, estética, educação artística e pós-graduação. Coordenou o grupo de teatro da instituição e projetos de extensão voltados à montagem e interpretação teatral.

Com mais de 20 anos de experiência, desenvolveu trabalhos como diretor teatral, dramaturgo, preparador de atores e arte-educador, com atuação em Rio Preto, região, outros estados e também no exterior. Participou de projetos culturais, como o Tanabi Cultural, e criou o Festival de Teatro de Tanabi (FESTTA). Também integrou o Projeto Agente Jovem por mais de uma década.

Ao longo da carreira, conquistou mais de 40 prêmios nas artes cênicas, incluindo o de Diretor Revelação do Estado de São Paulo. Atuou ainda em iniciativas com grupos da terceira idade e teve participação no movimento coral rio-pretense como tenor, com apresentações no Brasil e no exterior. Nos últimos anos, trabalhava como professor de História, Geografia e Artes na rede estadual, além de manter atividades como ator e diretor teatral.

Repercussão

Rildo Goulart atuou na área cultural em cidades da região, principalmente em Tanabi e Rio Preto, sendo reconhecido pelo trabalho na formação de novos talentos.

O ator e gestor cultural Ronaldo Coleguini lamentou a morte do diretor e destacou a importância dele em sua formação artística.

“Quando comecei a fazer teatro, meio a contragosto, o Rildo foi meu professor no antigo projeto Agente Jovem do Estado de São Paulo. Era profundo conhecedor e amante das tragédias gregas, um grande mestre. Personalidade intensa e muito eclética artisticamente, também era artista plástico, cenógrafo e figurinista”, afirmou o ator.