Polícia Civil investiga morte de diretor de teatro em Rio Preto

A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar a morte do diretor teatral Rildo Rodrigues Goulart, encontrado na tarde de terça-feira, 4, na Praça Dr. Sebastião Rodrigues de Lima, no Bosque da Felicidade, em Rio Preto. O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita sem causa aparente.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado caído no chão por pedestres que passavam pelo local. O atendimento médico de emergência foi acionado por volta das 17h50, e equipes da Polícia Militar e do Samu foram até a praça.

No local, os socorristas constataram o óbito. Como não havia identificação imediata, a vítima foi inicialmente registrada como desconhecida. Durante a perícia, no entanto, foram encontrados documentos que permitiram a identificação.

Entre os itens apreendidos estavam um telefone celular, cartões bancários, documentos pessoais e um receituário médico.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico para determinar a causa da morte.

Currículo

Rildo Rodrigues Goulart era graduado em História pela Faculdade Dom Bosco de Monte Aprazível e em Artes Visuais pela Unijales, além de possuir mestrado em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), com pesquisa voltada à História do Teatro e prática teatral. Também realizou diversas especializações na área artística, com ênfase em figurino, cenografia, maquiagem, iluminação e dramaturgia.

Atuou como professor no Centro Universitário de Rio Preto (Unirp), lecionando disciplinas ligadas à história da arte, figurino, criatividade, produção de moda e eventos, além de cursos nas áreas de comunicação, estética, educação artística e pós-graduação. Coordenou o grupo de teatro da instituição e projetos de extensão voltados à montagem e interpretação teatral.

Com mais de 20 anos de experiência, desenvolveu trabalhos como diretor teatral, dramaturgo, preparador de atores e arte-educador, com atuação em Rio Preto, região, outros estados e também no exterior. Participou de projetos culturais, como o Tanabi Cultural, e criou o Festival de Teatro de Tanabi (FESTTA). Também integrou o Projeto Agente Jovem por mais de uma década.

Ao longo da carreira, conquistou mais de 40 prêmios nas artes cênicas, incluindo o de Diretor Revelação do Estado de São Paulo. Atuou ainda em iniciativas com grupos da terceira idade e teve participação no movimento coral rio-pretense como tenor, com apresentações no Brasil e no exterior. Nos últimos anos, trabalhava como professor de História, Geografia e Artes na rede estadual, além de manter atividades como ator e diretor teatral.

Repercussão

Rildo Goulart atuou na área cultural em cidades da região, principalmente em Tanabi e Rio Preto, sendo reconhecido pelo trabalho na formação de novos talentos.

O ator e gestor cultural Ronaldo Coleguini lamentou a morte do diretor e destacou a importância dele em sua formação artística.

“Quando comecei a fazer teatro, meio a contragosto, o Rildo foi meu professor no antigo projeto Agente Jovem do Estado de São Paulo. Era profundo conhecedor e amante das tragédias gregas, um grande mestre. Personalidade intensa e muito eclética artisticamente, também era artista plástico, cenógrafo e figurinista”, afirmou o ator.