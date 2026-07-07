Polícia Civil investiga fraude de R$ 3 milhões na região de Rio Preto

A Polícia Civil deflagrou na manhã de segunda-feira, 6, a Operação Névoa, que apura um esquema de fraude empresarial que causou prejuízo superior a R$ 3 milhões a uma empresa do setor de implementos agrícolas.

A ação foi realizada simultaneamente em Mirassol, Rio Preto e Matão, com cumprimento de mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens dos investigados.

De acordo com a polícia, a investigação começou após auditoria interna da empresa identificar indícios de superfaturamento na compra de peças e insumos entre 2023 e 2025. A partir disso, foram realizadas análises de documentos, dados bancários e fiscais, além de diligências de campo.

Os indícios apontam para um esquema envolvendo um funcionário da empresa e fornecedores, com cobrança de valores que, em alguns casos, ultrapassavam 1.200% do preço de mercado. O prejuízo estimado é de R$ 3.073.506,81.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou movimentações financeiras entre os envolvidos e evolução patrimonial incompatível com a renda declarada. Também foram localizados imóveis nas cidades investigadas e veículos, como um Chevrolet Cruze, um Volkswagen Nivus, uma Fiat Toro e duas motocicletas.

No cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, um notebook e R$ 60 mil em dinheiro na casa de um dos investigados, em Mirassol.

A Justiça determinou o bloqueio de imóveis, veículos, contas bancárias e aplicações financeiras para evitar a dilapidação do patrimônio e garantir o ressarcimento do prejuízo.

Segundo a Polícia Civil, o nome da operação faz referência à estratégia de ocultação dos valores, com transferências sucessivas e distribuição dos recursos em diferentes contas para dificultar o rastreamento.

As investigações continuam.