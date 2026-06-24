Polícia Civil de Rio Preto faz operação em Brasília contra grupo suspeito de furtos a joalherias

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto cumpriu dois mandados de prisão e três de busca e apreensão nesta quarta-feira, 24, em Brasília contra suspeitos de integrarem um grupo criminoso especializado em furtos a joalherias em shopping centers.

Em janeiro deste ano, a polícia já havia prendido dois integrantes do grupo.

Segundo a polícia, as investigações tiveram início a partir de furto ocorrido na madrugada de 8 de setembro de 2025, em uma joalheria no Riopreto Shopping Center. Na ocasião, os criminosos ingressaram no estabelecimento durante o período noturno, mediante rompimento de obstáculos e acesso pelo forro, subtraindo relógios e joias, causando prejuízo estimado em aproximadamente R$ 127 mil.

Durante o trabalho investigativo, a equipe da 1ª Delegacia de Investigações Gerais analisou imagens de câmeras de segurança do shopping e do interior da loja, identificando a atuação organizada dos autores. As diligências apontaram que um dos investigados, vindo de Brasília-DF, realizava reconhecimento prévio do local, observando rotas de fuga e vulnerabilidades do estabelecimento, enquanto os demais executavam a subtração dos bens.

"As investigações se concentraram na atuação de grupos criminosos especializados neste tipo de crime, e, mediante diligências de campo e análise de dados, foi possível reconstruir todo o deslocamento do grupo desde Brasília/DF até o interior paulista, bem como identificar os seus integrantes", afirma a polícia.

As apurações demonstraram que os investigados, homens de 21, 23 e 30 anos, com divisão de tarefas, integram um grupo criminoso com atuação interestadual, envolvido em furtos semelhantes ocorridos em outros municípios do Estado de São Paulo, como Limeira, Barretos, Araraquara e Bebedouro.

"Diante do conjunto probatório, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos investigados e pela expedição de mandados de busca e apreensão, os quais foram devidamente cumpridos, na data de 24/06, com o objetivo de garantir a ordem pública, interromper a continuidade delitiva e apreender objetos e dispositivos eletrônicos relacionados aos crimes investigados", afirma a polícia.