Polícia Civil faz operação contra lavagem de dinheiro ligada a influenciadora em Rio Preto

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta segunda-feira, 25, a operação “Destino Oculto”, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado a uma influenciadora digital de Rio Preto. Os principais alvos, que não tiveram os nomes divulgados, não foram localizados durante o cumprimento dos mandados em Rio Preto.

A ação foi conduzida por equipes do Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) do Deinter-5 e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em condomínios de alto padrão em Rio Preto e Olímpia.

Segundo a investigação, o grupo, que envolve familiares e pessoas ligadas ao núcleo financeiro e empresarial da influenciadora, teria movimentado quase R$ 100 milhões. Há indícios de uso de contas pessoais, empresas e intermediadores de pagamento para ocultar a origem e o destino dos valores.

Também houve buscas em um endereço relacionado ao contador da investigada, apontado como parte da estrutura financeira analisada.

Por determinação judicial, cerca de R$ 86 milhões foram bloqueados em contas vinculadas aos suspeitos para garantir eventual recuperação de ativos.

Durante a operação, foram apreendidos cinco veículos de luxo, dinheiro em reais e dólares, além de documentos e aparelhos eletrônicos que serão analisados.

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo é reunir provas que permitam identificar a origem dos recursos, os beneficiários finais e possíveis bens ocultados pelo grupo investigado.