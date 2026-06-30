Polícia Civil deflagra operação contra desmanches de moto e receptadores de peças

A Delegacia Seccional de Rio Preto deflagrou nesta terça-feira, 30, a Operação Plataforma Noroeste, voltada ao enfrentamento dos furtos de motocicletas na região de Rio Preto.

A operação foi realizada de forma integrada por equipes do 1º, 3º e 4º Distritos Policiais, além da Polícia Civil de Mirassol e Bady Bassit e agentes do Detran.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, além da realização de 5 vistorias em estabelecimentos comerciais, com foco na repressão à receptação e ao desmanche clandestino de motocicletas.

No decorrer da operação, foram apreendidos cinco chassis de motocicletas, um motocicleta com sinais identificadores suprimidos, diversas peças — algumas com numeração adulterada —, além de 3 aparelhos celulares.

Em um dos imóveis vistoriados, foram localizadas 79 porções de cocaína, 10 porções de maconha, apetrechos para o tráfico e quantia em dinheiro, circunstância que resultou na apreensão de um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

"O trabalho investigativo desenvolvido pelas equipes permitiu o mapeamento de estruturas criminosas e a identificação de envolvidos, representando avanço significativo no enfrentamento desse tipo de delito", informou a Polícia Civil.

As investigações prosseguem com foco na responsabilização dos envolvidos e na ampliação dos resultados obtidos, reforçando a atuação integrada e estratégica no combate à criminalidade.