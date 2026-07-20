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INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil de Rio Preto identifica mais dois integrantes de quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo

Grupo agiu em Rio Preto em fevereiro deste ano; dois homens já tinham sido presos e agora outros dois são considerados foragidos

por Redação
Publicado em 20/07/2026 às 14:52Atualizado em 20/07/2026 às 14:52
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Fachada da DEIC em Rio Preto (Arquivo Diário)
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Fachada da DEIC em Rio Preto (Arquivo Diário)
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A Polícia Civil de Rio Preto identificou mais dois suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo, que fez vítimas em Rio Preto em fevereiro deste ano.

A investigação da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Deic de Rio Preto, já havia identificado e efetuado a prisão de dois suspeitos em Rio Preto e Guapiaçu. Agora, outros dois envolvidos foram apontados como coautores dos roubos.

"Após um trabalho investigativo minucioso, que envolveu análise de imagens, coleta de informações, cruzamento de dados e integração com outras forças de segurança, a equipe da especializada conseguiu identificar todos os integrantes da associação criminosa responsável pelos crimes praticados contra vítimas que portavam relógios de alto valor, de marcas como Rolex e Cartier," afirmou a Polícia Civil em nota.

A polícia pediu a prisão dos dois suspeitos identificados agora e eles são considerados foragidos. "A investigação entra agora em uma nova fase, concentrando esforços na localização e captura dos dois suspeitos que permanecem foragidos, visando à completa responsabilização do grupo."