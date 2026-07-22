Polícia Civil de Rio Preto faz operação contra quadrilha do golpe do 'falso intermediário'

A Polícia Civil de Rio Preto, por meio da 3ª Equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), deflagrou na manhã desta quarta-feira, 22, a Operação “Mimetismo”, para cumprir 18 mandados de busca e apreensão na cidade de Cuiabá e região metropolitana, no Mato Grosso.

A ofensiva policial é resultado de uma investigação sobre a atuação de uma organização criminosa especializada na prática do chamado “Golpe do Falso Intermediário”, modalidade de estelionato eletrônico responsável por causar prejuízos milionários às vítimas em diversas regiões do País.

A operação contou com o apoio do Setor de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold), além do suporte operacional e logístico da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá/MT.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais buscaram apreender aparelhos celulares, documentos, valores e outros materiais de interesse para a investigação, além de identificar novos integrantes da associação criminosa e aprofundar o mapeamento da estrutura do grupo.

As investigações tiveram início após um pecuarista de Rio Preto ser vítima de um golpe superior a R$ 800 mil, ao negociar a compra de um lote de gado de corte. A partir da análise técnica das movimentações financeiras e do rastreamento das contas bancárias utilizadas para receber os valores desviados, os investigadores da Deic conseguiram identificar os principais suspeitos, todos residentes na capital mato-grossense.

Segundo as apurações, os investigados possuem, em tese, ligação com uma facção criminosa atuante na região, circunstância que reforça a complexidade da organização e a necessidade da atuação integrada entre as forças policiais.

O Golpe

O denominado “Golpe do Falso Intermediário” consiste na infiltração de um criminoso nas negociações de compra e venda de bens. Fazendo-se passar por intermediador legítimo, ele mantém contato simultâneo com comprador e vendedor, manipula as informações trocadas entre ambos e induz as vítimas a realizarem a transferência dos valores para contas bancárias pertencentes à organização criminosa. A fraude é estruturada de forma que o autor sequer precise manter contato presencial com as partes, utilizando apenas meios eletrônicos para conduzir toda a negociação.

A Polícia Civil destaca que se trata de uma modalidade de estelionato eletrônico altamente sofisticada, praticada por grupos organizados e com divisão de funções entre seus integrantes.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar todos os envolvidos, mensurar a extensão da atuação da organização criminosa e verificar a existência de outras vítimas em diferentes estados da federação.