Polícia Civil de Rio Preto faz operação contra quadrilha de golpistas

A Polícia Civil de Rio Preto deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 15, uma operação policial em diversos bairros com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada na prática de estelionato, na modalidade conhecida como “Golpe da Falsa Cobrança Jurídica”.

Durante a ação, realizada pela 3ª Equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos no curso das investigações conduzidas pela especializada. As apurações apontaram que os investigados assediavam clientes de empresas do ramo veterinário, em sua maioria produtores rurais, realizando cobranças indevidas referentes a compras já quitadas.

Segundo apurado, os criminosos se utilizavam de informações privilegiadas e cadastros de clientes obtidos de forma ilícita, mediante vazamento de dados praticado por vendedores vinculados às empresas lesadas. Com isso, as vítimas eram coagidas a efetuar novos pagamentos sob ameaça de protesto, negativação e cobranças judiciais.

O prejuízo atingia tanto os clientes, forçados a pagar novamente por débitos inexistentes, quanto as empresas responsáveis pelas vendas, que em diversas situações precisavam ressarcir os consumidores prejudicados.

Quatro pessoas foram detidas durante a operação, dentre elas a apontada como líder do grupo criminoso, responsável pelos contatos com as vítimas e pelo aliciamento dos demais integrantes.

Durante o cumprimento das diligências, os policiais civis apreenderam diversos documentos, além de 12 aparelhos celulares e 14 chips telefônicos habilitados em nomes de terceiros, materiais que seriam utilizados na prática criminosa.

Os suspeitos serão ouvidos na sede da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto.