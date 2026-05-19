Polícia Civil de Rio Preto faz operação contra o 'golpe da mão fantasma'

A Polícia Civil de Rio Preto, por intermédio da 3ª Equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), deflagrou na manhã desta terça-feira, 19, operação policial na Zona Sul da Capital Paulista. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, todos relacionados à investigação envolvendo a prática criminosa conhecida como “Golpe da Mão Fantasma”, também denominada falsa central de segurança bancária.

A ação contou com apoio operacional do Setor de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold) e teve como objetivo a apreensão de aparelhos celulares, valores, documentos e demais elementos de interesse investigativo, além da identificação de outros possíveis integrantes da associação criminosa.

As investigações permitiram identificar os suspeitos a partir do rastreamento e levantamento das contas bancárias receptoras dos valores subtraídos da vítima. Todos os investigados residem na região do Capão Redondo, Zona Sul da Capital.

O chamado “Golpe da Mão Fantasma” consiste em uma modalidade sofisticada de estelionato praticada por criminosos que entram em contato com a vítima se passando por funcionários do setor de segurança de instituições bancárias. Durante a ligação, alegam supostas movimentações suspeitas na conta bancária e convencem a vítima a instalar aplicativos de acesso remoto no aparelho celular ou computador.

Com o controle remoto do dispositivo, os criminosos conseguem acessar aplicativos bancários, realizar transferências, pagamentos e diversas movimentações financeiras sem o conhecimento imediato da vítima, causando expressivos prejuízos financeiros.

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto destaca que as investigações prosseguem visando a completa identificação da organização criminosa, bem como a responsabilização de todos os envolvidos.