Polícia Civil de Rio Preto faz operação contra envolvidos em assassinato ligado ao tráfico de drogas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 21, a Operação “Ruas de Fogo”, visando o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária. A ação é contra envolvidos em homicídio qualificado ocorrido em 7 de dezembro de 2025, no bairro Santo Antônio, em Rio Preto.

A operação mobiliza nove equipes e aproximadamente 40 policiais civis, contando com apoio operacional das equipes da DIG, DISE e GOE.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios apontaram que o crime possui relação com disputa por território ligado ao tráfico de entorpecentes, sendo identificado um grupo criminoso estruturado responsável pelo planejamento e execução do homicídio.

Segundo apurado, há indícios da participação direta de investigados responsáveis pela condução do veículo utilizado na ação, execução dos disparos, articulação criminosa e apoio logístico. Durante o cumprimento das ordens judiciais foram apreendidos aparelhos celulares e outros elementos de interesse investigativo, que serão submetidos à análise pericial para fortalecimento das provas já reunidas.

A vítima, Heitor Rogério Próspero Challa Brasil, foi executada mediante diversos disparos de arma de fogo em via pública, após perseguição realizada por indivíduos em uma motocicleta, demonstrando ação organizada e divisão de tarefas entre os envolvidos. Durante a tentativa de fuga, a vítima pulou o muro da Igreja Santo Antônio de Pádua, porém foi alcançada pelos autores e morreu no local.

Balanço

Desde janeiro, os trabalhos investigativos desenvolvidos pela Delegacia de Homicídios resultaram em 26 pessoas presas e 15 armas de fogo apreendidas, dentre elas fuzis, escopetas calibre 12, pistolas calibre .40 e 9mm, reforçando a atuação contínua da especializada no enfrentamento aos crimes contra a vida e organizações criminosas.