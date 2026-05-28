Polícia Civil cumpre mandados em operação contra agiotagem em Rio Preto

A Polícia Civil de Rio Preto deflagrou na manhã desta quinta-feira, 28, a Operação Montes de Socorro, para combate de agiotagem e outras infrações violentas relacionadas à cobrançad arbitrárias. Apura-se ainda crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Ao todo, a Operação cumpre 11 mandados relacionados a crimes praticados em contexto de agiotagem e extorsão e outros 9 relacionados a crimes violentos, totalizando 20.

Uma pistola e uma tonfa foram apreendidos, além de equipamentos eletrônicos, que serão periciados.

Segundo as investigações, o grupo tem aproveitado o endividamento da população para fornecer empréstimos com juros superiores a 40%. Em caso de inadimplência, os criminosos ameaçam e forçam vítimas a entregar bens e em alguns casos, o próprio imóvel residencial.

Mais informações em breve.