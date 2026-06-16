Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
AÇÃO

Polícia Civil apreende figurinhas da Copa falsificadas em Rio Preto

No local, policiais encontraram equipamentos e insumos utilizados na produção, além de imagens digitais de jogadores prontas para impressão

por Redação
Publicado em 16/06/2026 às 14:51Atualizado em 16/06/2026 às 14:51
Fonte preferida no Google
Apreensão das figurinhas foi na manhã desta terça-feira (Divulgação/Deic)
Galeria
Apreensão das figurinhas foi na manhã desta terça-feira (Divulgação/Deic)
Ouvir matéria

A Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto apreendeu, na manhã desta terça-feira, 16, uma grande quantidade de figurinhas falsificadas da Copa do Mundo de 2026 durante uma operação realizada pelo Grupo de Operações Especiais (GOE).

A ação ocorreu por volta das 11h, após o recebimento de uma denúncia anônima que indicava a comercialização ilegal das figurinhas. Com base nas informações, equipes do GOE se deslocaram até uma gráfica localizada na região central da cidade, onde flagraram o responsável pelo estabelecimento com o material irregular.

No local, os policiais encontraram não apenas as figurinhas supostamente falsificadas, mas também equipamentos e insumos utilizados na produção, além de imagens digitais de jogadores prontas para impressão. Segundo as investigações preliminares, o material era divulgado e vendido por meio de redes sociais, sendo ofertado como itens colecionáveis relacionados ao mundial.

De acordo com o apurado, o conjunto equivalente ao álbum completo era comercializado por cerca de R$ 200,00, cabendo ao comprador adquirir separadamente o álbum oficial para colagem das figurinhas.

Todo o material foi apreendido e será submetido a perícia. A prática, em tese, configura violação de direitos autorais e de propriedade intelectual. O responsável pela gráfica foi conduzido à unidade policial para prestar esclarecimentos.