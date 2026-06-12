Polícia Civil apreende adolescente suspeito de envolvimento na morte de motorista de app em Rio Preto
Segundo envolvido no crime foi identificado, mas está foragido
Em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira, 12, o delegado Roberval Costa Macedo anunciou que a Polícia Civil apreendeu o adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento no homicídio do motorista de app Wilsiano Soares Teixeira. Para ele, está configurado o crime de latrocínio - roubo seguido de morte.
As buscas pelo segundo envolvido prosseguem.
O crime
O crime foi na tarde desta quinta-feira, 11, no bairro Nova Esperança. Segundo informações da Polícia Civil, os criminosos acionaram a vítima para uma corrida e, chegando ao destino, na rua Natália de Almeida, surpreenderam Wilsiano com um tiro atrás da cabeça. Ferido, o motorista perde o controle da direção e bate o BYD Dolphin em um poste.
Câmeras de monitoramento mostram que a dupla foge pela janela traseira do carro - possivelmente porque a porta está travada. As imagens mostram claramente que pelo menos um deles está armado com uma pistola.
Ainda de acordo com a delegacia especializada, a identificação dos suspeitos foi possível após trabalho investigativo desenvolvido desde os primeiros minutos do crime, envolvendo apoio da Polícia Militar, análise de imagens, coleta de depoimentos, levantamentos de campo e ações de inteligência policial.