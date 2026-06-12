Polícia Civil apreende adolescente suspeito de envolvimento na morte de motorista de app em Rio Preto

Em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira, 12, o delegado Roberval Costa Macedo anunciou que a Polícia Civil apreendeu o adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento no homicídio do motorista de app Wilsiano Soares Teixeira. Para ele, está configurado o crime de latrocínio - roubo seguido de morte.

As buscas pelo segundo envolvido prosseguem.

O crime

O crime foi na tarde desta quinta-feira, 11, no bairro Nova Esperança. Segundo informações da Polícia Civil, os criminosos acionaram a vítima para uma corrida e, chegando ao destino, na rua Natália de Almeida, surpreenderam Wilsiano com um tiro atrás da cabeça. Ferido, o motorista perde o controle da direção e bate o BYD Dolphin em um poste.

Câmeras de monitoramento mostram que a dupla foge pela janela traseira do carro - possivelmente porque a porta está travada. As imagens mostram claramente que pelo menos um deles está armado com uma pistola.

Ainda de acordo com a delegacia especializada, a identificação dos suspeitos foi possível após trabalho investigativo desenvolvido desde os primeiros minutos do crime, envolvendo apoio da Polícia Militar, análise de imagens, coleta de depoimentos, levantamentos de campo e ações de inteligência policial.